Hamas suspende libertação de reféns e Israel põe militares em alerta máximo: o que se sabe até agora

O braço armado do grupo palestino Hamas anunciou na segunda-feira (10/2) a suspensão da libertação dos reféns israelenses que vinha ocorrendo como parte do acordo de cessar-fogo com Israel.

Em troca, Israel libertaria um número ainda não divulgado de prisioneiros palestinos, como parte do acordo firmado no mês passado.

"O anúncio do Hamas sobre a suspensão da libertação de reféns é uma violação total do acordo de cessar-fogo e o acordo para soltura dos reféns", afirmou em comunicado o ministro da Defesa israelense, Israel Katz.

"Orientei as IDF [Forças de Defesa Israelenses, na sigla em inglês] para que entrem no mais alto nível de alerta para qualquer cenário em Gaza, e para proteger nossas comunidades. Não permitiremos um retorno ao cenário do 7 de outubro [de 2023]."

O 'fator Trump'

EPA Boa parte de Gaza ficou destruída após ofensiva israelense

Gaza voltou aos holofotes do noticiário recentemente com as declarações do presidente americano, Donald Trump, sobre o território.