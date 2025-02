Como economia da Espanha passou a gerar inveja no resto da Europa

Getty Images A Espanha recebe o segundo maior número de visitantes estrangeiros, depois da França É uma tarde fria de inverno em Segóvia, na região central da Espanha, e os turistas estão reunidos aos pés do aqueduto romano da cidade, admirando seus famosos arcos e tirando selfies. Muitos dos visitantes são espanhóis, mas também há pessoas de outros países europeus, asiáticos e latino-americanos, todos atraídos pelo charme histórico, pela gastronomia e pela localização dramática de Segóvia, logo após as montanhas ao norte de Madri.

"Houve um momento durante a pandemia de covid-19 em que achei que 'talvez o turismo nunca mais voltasse a ser como antes'", diz Elena Mirón, uma guia de turismo local que está prestes a conduzir um grupo pela cidade.

"Mas agora as coisas estão muito boas, e sinto que este ano vai ser um ano bom, como 2023 e 2024. Estou feliz, porque posso viver desse trabalho que amo."

"Mas agora as coisas estão muito boas, e sinto que este ano vai ser um ano bom, como 2023 e 2024. Estou feliz, porque posso viver desse trabalho que amo." BBC A guia turística Elena Mirón está otimista com a força da economia espanhola A Espanha recebeu um número recorde de 94 milhões de visitantes em 2024 — e agora está competindo com a França, que recebeu 100 milhões, para ser o maior centro de turismo estrangeiro do mundo. E a expansão do setor de turismo no pós-pandemia é um dos principais motivos pelos quais a quarta maior economia da zona do euro tem superado facilmente países como Alemanha, França, Itália e Reino Unido, registrando um aumento no Produto Interno Bruto (PIB) de 3,2% no ano passado.

Em contrapartida, a economia alemã sofreu uma contração de 0,2% em 2024, enquanto a França cresceu 1,1%, a Itália, 0,5%, e o Reino Unido, 0,9%. Tudo isso ajuda a explicar por que a revista The Economist classificou a Espanha como a economia com melhor desempenho do mundo. "O modelo espanhol é bem-sucedido porque é um modelo equilibrado, e é isso que garante a sustentabilidade do crescimento", diz Carlos Cuerpo, ministro da Economia do governo de coalizão liderado pelos socialistas. Ele ressalta que a Espanha foi responsável por 40% do crescimento da zona do euro no ano passado.

Embora tenha ressaltado a importância do turismo, Cuerpo também citou os serviços financeiros, a tecnologia e o investimento como fatores que ajudaram a Espanha a se recuperar do abismo em que se encontrava na pandemia, quando o PIB encolheu 11% em um ano. "Estamos saindo da covid-19 sem cicatrizes, modernizando nossa economia e, portanto, elevando nosso potencial de crescimento do PIB", ele acrescentou. BBC Carlos Cuerpo se concentra no fato de a economia do país ser bem equilibrada Este processo de modernização está sendo auxiliado por fundos do programa Next Generation EU, voltado para a recuperação econômica do bloco europeu no pós-pandemia. A Espanha deve receber até 163 bilhões de euros (cerca de R$ 971 bilhões) até 2026, o que a torna a maior beneficiária destes fundos, ao lado da Itália.