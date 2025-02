Trump promete tarifar de novo o aço, o que atingiria Brasil: o que se sabe

Kevin Lamarque/Reuters "Qualquer aço que entrar nos Estados Unidos terá uma tarifa de 25%", afirmou Trump O presidente americano Donald Trump afirmou neste domingo (9/2) que anunciará tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para o país. As novas taxas devem ser anunciadas na segunda-feira. "Qualquer aço que entrar nos Estados Unidos terá uma tarifa de 25%", afirmou Trump a repórteres no avião presidencial Air Force One.

Depois do petróleo, o ferro e o aço são os principais produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos, representando 14% das exportações brasileiras para os EUA em 2024. O país comandado hoje por Trump é o segundo maior parceiro comercial com o Brasil, atrás somente da China. Outro importante produto brasileiro para os EUA são as aeronaves, que representaram 6,7% das exportações do Brasil para território americano em 2024, com destaque para a Embraer. O governo brasileiro ainda não se manifestou, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já disse que manterá uma relação de "reciprocidade" e taxará as importações americanas, caso Trump decida por taxar os produtos brasileiros no país.

"É muito simples, se eles cobram de nós, nós também cobramos deles", afirmou, em mais uma escalada na guerra comercial estabelecida por ele desde que tomou posse no mês passado. Sua intenção de implementar tarifas recíprocas cumpriria uma promessa de campanha eleitoral de cobrar tarifas nas mesmas taxas impostas aos produtos dos EUA. Ele também disse que os impostos de importação para veículos permaneceram na mesa após relatos de que ele estava considerando isenções para tarifas universais.

Trump reclamou repetidamente que as tarifas da União Europeia (UE) sobre importações de carros americanos são muito mais altas do que as taxas dos EUA. Na semana passada, Trump disse à BBC que as tarifas sobre produtos da UE poderiam acontecer "muito em breve" - ​​mas sugeriu que um acordo poderia ser "feito" com o Reino Unido. Getty Images Depois do petróleo, o ferro e o aço são os principais produtos exportados do Brasil para os EUA O anúncio de Trump ocorre dias depois de ele fechar acordos com o Canadá e o México. Os pactos com os dois países ocorreram para evitar tarifas de 25% que ele havia ameaçado sobre todos os produtos mexicanos e canadenses.