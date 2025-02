Trump invoca lei que levou milhares de japoneses a campos de concentração para efetivar seu plano de deportação em massa

Getty Images A aplicação da Lei dos Inimigos Estrangeiros poderia tornar mais fácil para a administração Trump capturar, deter e deportar rapidamente imigrantes A maior operação de deportação em massa da história dos EUA. Foi isso que Donald Trump prometeu durante a sua campanha e no seu discurso de tomada de posse do segundo mandato. Tornou-se claro que as suas duras políticas de imigração não são dirigidas apenas contra os migrantes que chegam à fronteira sul, por vezes em caravanas, mas também contra os imigrantes sem estatuto de imigração legal que já vivem em solo americano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora E para ajudar a remover esses migrantes do domínio dos EUA, o governo Trump recorreu a uma lei de guerra do século XVIII: a Lei dos Inimigos Estrangeiros (Alien Enemies Act).

Getty Images Assim que assumiu as rédeas da Casa Branca, Trump declarou uma "emergência nacional" na fronteira com o México A lei é conhecida pelo seu papel na prisão de alemães, italianos e japoneses que vivem nos EUA. Mais de 30 mil estrangeiros dessas nações passaram a guerra presos em campos de concentração porque o governo os considerou potencialmente perigosos. Mas embora Trump esteja há meses planejando com seus conselheiros como cumprir a sua promessa de realizar essa ofensiva sem precedentes contra a imigração legal e ilegal, até agora o presidente americano não recorreu formalmente à regra. Ele tem, no entanto, mencionado a lei em seus discursos e entrevistas. Consequências Se Trump decidir usar a Lei dos Inimigos Estrangeiros ao invés da lei de imigração existente, "isso daria ao seu governo um poder executivo muito amplo e irrestrito para deter e expulsar, à vontade, imigrantes sem documentos", explica Dan Tichenor, professor de Ciência Política na Universidade de Oregon.

O vice-presidente JD Vance afirmou que as deportações poderiam começar com um milhão de pessoas. "A norma autoriza os presidentes a agilizar o processo de deportação, deixando os não-cidadãos sem possibilidade de recurso aos tribunais de imigração", afirma Tichenor. Ao eliminar o processo legal e os recursos aos quais os imigrantes podem recorrer, o tempo dos processos seria reduzido, permitindo com quem as deportações ocorressem mais rapidamente e em maior escala, tal como Trump prometeu.

Getty Images Trump cancelou voos de milhares de refugiados que tinham sido aprovados para entrar nos EUA "Esta lei permite ao presidente discriminar os imigrantes com base no seu país de cidadania ou no seu local de nascimento, ou seja, na sua ascendência. E, como o Supremo Tribunal dos EUA reconheceu, a discriminação baseada na ascendência levanta as mesmas preocupações sérias que a discriminação baseada na raça", lembra Katherine Yon Ebright, do Centro Brennan para a Justiça. A advogada acredita que os venezuelanos nos EUA podem ser o grupo mais vulnerável. "Há alguns indícios de que Trump poderia usar a lei para ordenar a detenção e deportação de todos os venezuelanos com mais de 14 anos, incluindo residentes permanentes, que não sejam cidadãos norte-americanos", afirma ela.