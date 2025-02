O novo analgésico usado como arma contra crise de opioides

As mortes por overdose de analgésicos opioides provocaram mais de 80 mil mortes no país em 2022, segundo dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

Uma das principais causas deste problema é que estes medicamentos são muito eficazes no combate à dor , o que significa que são receitados com relativa frequência, apesar de — ao mesmo tempo — terem um alto potencial de gerar dependência.

O medicamento, chamado suzetrigina, vai ser comercializado nos EUA como Journavx. Fabricado pela Vertex Pharmaceuticals, ele faz parte de um novo tipo de analgésico que modula o sinal de dor no local da emissão, em vez de nos receptores do cérebro, como fazem os opioides.

A aprovação é a primeira em mais de 20 anos para um novo tipo de analgésico, o que evidencia as dificuldades que os cientistas enfrentam no tratamento da dor.

"A aprovação é um marco importante no tratamento da dor aguda", afirmou Jacqueline Corrigan-Curay, diretora responsável pelo Centro de Avaliação e Pesquisa de Medicamentos do FDA.

No Brasil, os opioides já circulam no mercado paralelo ilegal — fora das mãos de pacientes com prescrições adequadas e do ambiente hospitalar.

Em 2019, uma pesquisa feita pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) mostrou que 4,4 milhões de brasileiros já utilizaram opioides sem prescrição médica.

Isso acende um alerta para que as autoridades ajam preventivamente, impedindo a popularização do uso indevido desses medicamentos e evitando um cenário semelhante ao vivenciado nos Estados Unidos.