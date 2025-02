Jesus foi ao inferno? O que diz a antiga crença cristã

Domínio Público Jesus no inferno em obra atribuída a um aluno de Jheronimus Bosch, feita por volta de 1575 A descida de Jesus ao inferno faz parte da tradição cristã, embora de forma não unânime, desde o segundo século. De acordo com essa crença, após a morte por crucifixão e antes de sua ressurreição, ele teria ido a este lugar mítico e libertado os mortos que ali estariam. Por este entendimento, anteriormente a isso todos os que havia morrido estavam nesse local. Somente após essa descida de Jesus é que houve a reorganização do espaço pós-vida para que apenas os maus fossem ao inferno.

Mas toda essa interpretação é cheia de camadas. Incorpora a tradição judaica, as mitologias grega e romana, textos bíblicos, uma oração de origem milenar — o credo repetido em missas e cultos cristãos — e escritos apócrifos. E carrega nuances inclusive sobre a definição de inferno.

A origem desta narrativa provavelmente remonta à segunda ou terceira geração dos seguidores de Jesus — aqueles que não o conheceram em vida, portanto. Segundo pesquisadores, os primeiros seguidores não se preocupavam com o pós-morte, pois acreditavam que a volta triunfal de Jesus para instituir o prometido Reino de Deus ocorreria ainda com eles vivos. "A crença no pós-morte como algo individual, ir para o céu ou para o inferno, se tornou mais forte a partir do século 2º", afirma à BBC News Brasil o teólogo e cientista da religião Marcelo da Silva Carneiro, pesquisador do cristianismo primitivo e professor na Universidade Metodista de São Paulo (Umesp). "Isso aconteceu porque os primeiros cristãos, no século 1º, tinham a firme crença de que a volta de Jesus seria imediata e mundial, ou seja, eles nem chegariam a morrer." "Mas isso não aconteceu. As gerações foram passando e os cristãos precisaram ajustar seu discurso sobre o fim, senão cairiam em descrédito", acrescenta ele. A solução foi desenvolver a crença sobre o céu e o inferno, como lugares para onde a pessoa iria após a morte.

O evangelho de Nicodemus A mais detalhada e completa fonte dessa narrativa é um texto conhecido como Evangelho de Nicodemos, um texto apócrifo que leva esse nome porque supostamente teria sido redigido por um personagem contemporâneo de Jesus, o fariseu Nicodemus que o teria defendido no julgamento e se encarregado de sepultá-lo. Sabe-se, contudo, que a redação do texto é posterior. No livro Evangelhos Apócrifos - Gregos e Latinos, uma edição traduzida e comentada pelo professor Frederico Lourenço, da Universidade de Coimbra, afirma-se que não é possível "datar com segurança" este documento, mas que provavelmente "ele foi composto entre os século 4º e 5º". Contudo, antes de merecer o registro, era uma história que circulava. "A origem [do relato] é incerta, mas tudo indica que o texto registra crenças comuns aos primeiros cristãos, de que Jesus teria libertado todos os mortos do inferno", diz Carneiro.

E isto tem a ver com o judaísmo. "Essa crença de que os mortos ficavam no inferno, independentemente de ser como castigo ou não, vem do judaísmo antigo, que atribuía ao sheol o lugar dos mortos, um espaço de ataraxia, ou seja, inércia absoluta", explica o professor. "E, depois, em contato com a cultura grega, associaram o conceito de sheol ao de hades, que depois foi traduzido como inferno." "A crença da descida de Jesus ao inferno é comum a todos os cristãos, porém a Igreja Católica assimilou mais profundamente por conta do apócrifo Evangelho de Nicodemos", conta Carneiro, que é o autor de uma tradução do texto publicada no Brasil pela editora Paulus. O relato, escrito do ponto de vista de quem estava no inferno, traz o episódio que teria ocorrido entre a morte e a ressurreição de Jesus: sua descida ao espaço para libertar aqueles que ali estavam.

Domínio Público Descida de Jesus ao inferno em obra do século 15, de autoria desconhecida "Aí vem uma série de interpretações. O que ele foi fazer lá é o grande dilema", comenta à BBC News Brasil o teólogo e historiador Gerson Leite de Moraes, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. "Ele foi pregar para o arrependimento [daqueles]? Parece que não. Ele foi proclamar sua vitória sobre a morte, mostrando que aquele ambiente não pode prendê-lo, pois haverá sua ressurreição e a ressurreição de todos os que vêm? Esta segunda versão parece muito viável." Carneiro esclarece que "o texto evidencia que Jesus foi tirar os mortos que estavam naquele espaço de escuridão e ataraxia desde Adão [que, segundo o Gênesis da bíblia, teria sido o primeiro ser humano]". "O próprio Adão, inclusive, [segundo o apócrifo] fica muito feliz com a chegada de Jesus ao inferno, porque ele traz luz e vida", pontua o teólogo. "Assim como os profetas e todas as demais pessoas que lá estão."