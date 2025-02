FAB Segundo grupo de brasileiros deportados dos EUA desde o início da gestão Trump desembarcou no Ceará na sexta-feira (7/2) e foi levado em avião da FAB até Belo Horizonte Sentada em um café no saguão do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, Helena (nome fictício) olha o celular com preocupação. Há horas, ela aguarda para rever o filho de 33 anos que está voltando ao Ceará no segundo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Estou feliz porque meu filho está chegando são e salvo, mas triste pelo fim do sonho dele", diz, depois de receber uma rápida chamada de Leonardo (nome fictício) contando que já estava em solo brasileiro e que havia acabado de se alimentar depois de uma longa viagem de 12 horas.

Os brasileiros deportados dos Estados Unidos que chegaram nesta sexta-feira (7/2) ao aeroporto de Fortaleza não tiveram acesso a alimentação durante o voo e alguns foram transportados algemados, informou a secretária de Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, em coletiva de imprensa. A família de Helena, que vive em um bairro de classe média de Fortaleza, está apreensiva desde o dia 2 de janeiro, antes mesmo da posse do presidente americano Donald Trump e do início de sua política de deportação em massa. Naquela data, Leonardo foi detido em Miami ao estacionar seu carro, com placa da Flórida, em uma via proibida. Ouviu o policial bater no vidro do automóvel e mal teve tempo de calçar os sapatos antes de descer do veículo, com as mãos para trás.

Leonardo havia entrado nos Estados Unidos com o visto regular há três anos, mas extrapolou o tempo permitido para permanecer no país. Apesar de ter se formado em Tecnologia da Informação no Brasil, ele trabalhava informalmente como "faz tudo" para uma companhia da construção civil e fazia bicos nos Estados Unidos. "Meu filho é mais um brasileiro que sai daqui e vai para os Estados Unidos arranjar um trabalho e viver melhor", conta Helena. "Sempre foi o sonho dele ir para lá".

Getty Images Em outubro de 2024, o Itamaraty estimava que cerca de 590 mil brasileiros viviam na Flórida Leonardo chegou em Nova Jersey em 2021 e viveu lá dois anos. Não demorou para conseguir comprar um carro com o dinheiro dos trabalhos informais, o que lhe encheu de esperança para construir a vida em solo americano. Faltava, porém, sentir-se mais integrado ao modo de vida norte-americano. Por isso, em outubro do ano passado, ele se mudou para a Flórida. Sublocou um quarto em uma casa, onde moravam outras duas pessoas. Estava satisfeito, com a sensação de haver encontrado o seu lugar.