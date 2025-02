Os resultados do 'método Trump' de negociar: 'sem cenouras, apenas porrete'

Em 15 dias de mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a impor — pra mais tarde reverter — tarifas em três dos mais longevos aliados do país: México, Canadá e Colômbia . E assegurou que avalia taxar outros parceiros: União Europeia, Índia, e até o Brasil, com ameaças ao grupo Brics.

"Até agora não vimos nenhum sinal de cenouras, apenas porrete. A ênfase pessoal de Trump nas relações internacionais é o porrete", afirmou à BBC News Brasil Will Freeman, pesquisador do Council on Foreign Relations, mencionando um binômio que historicamente define a diplomacia e as relações internacionais.

"Trump não entende o soft power — a habilidade de conseguir o que quer por meio de atração em vez de coerção ou pagamento", afirmou o cientista político Joseph Nye, um dos maiores disseminadores do conceito, ao jornal americano The New York Times, na semana passada.

Em um artigo publicado pelo diário The Washington Post, o colunista de segurança nacional Max Boot creditou ao soft power o fato de que os EUA detêm hoje bases militares em ao menos 80 países. Embora os EUA tenham levado décadas para acumular seu soft power, o presidente Donald Trump parece determinado a destruí-lo numa questão de semanas", escreveu Boot, enfileirando as recentes contendas de Trump com países aliados.

Nenhum desses conceitos é uma novidade na política externa americana. Mas, segundo Freeman, a maneira como Trump maneja o porrete, especialmente tendo como alvo aliados, é sem precedentes na história do país. "Claro que os EUA já pressionaram aliados de muitas maneiras antes. Vimos isso nos anos 1990, na América Latina. Mas sempre de maneira muito mais silenciosa do que Trump, cujas ameaças são muito pesadas e muito explícitas", diz Freeman.

Seu primeiro grande embate aconteceu com a Colômbia , quando o presidente daquele país, Gustavo Petro, impediu o pouso de duas aeronaves militares americanas com deportados colombianos. Trump aproveitou o momento para expor seu arsenal de porretes: impôs tarifas de 25% aos produtos colombianos (prometendo dobrar a taxa em uma semana), cancelou vistos de autoridades colombianas e correligionários de Petro, adotou as mais duras inspeções sanitárias, além de sanções bancárias, entre outras medidas.

"No curto prazo, o hard power geralmente supera o soft power, mas os efeitos a longo prazo podem ser o oposto", seguiu Nye, que concluiu: "mesmo a curto prazo, ainda que o hard power se faça necessário, se pudermos contar com o soft power também, podemos economizar nos custos totais de porretes e cenouras. Trump está desperdiçando este recurso. Pode funcionar no curto prazo, mas terá custos para os EUA no longo prazo."

E embora Petro tenha tentado usar a ocasião para reafirmar a identidade latino-americana em uma carta dirigida pessoalmente a Trump nas redes sociais, nas quais dizia "não gostar de viajar aos EUA" e prometia reciprocidade nas taxas, o presidente colombiano recuou cerca de 12 horas mais tarde, diante do custo econômico que a punição geraria à Colômbia. Em troca da suspensão das tarifas, Petro aceitou o uso de aviões militares para deportação — embora também tenha enviado aeronaves da força aérea colombiana para buscar ao menos parte dos repatriados.

Governo dos EUA Trump endureceu negociação com Colômbia sobre deportacão de imigrantes ilegais

Em relação ao Panamá, cujo canal Trump anunciou textualmente que "vamos tomar de volta" durante seu discurso de posse, os americanos podem ter conseguido concessões significativas: na quarta-feira (05/02), o Departamento de Estado dos EUA anunciou um acordo com os panamenhos no qual as embarcações americanas não mais pagarão taxas pelo uso do entreposto. Apesar disso, a administração do Canal do Panamá negou ter implementado qualquer mudança em suas tarifas.

A notícia vem poucos dias depois da visita do secretário de Estado de Trump, Marco Rubio, ao país. Na ocasião, Rubio repetiu ao presidente José Raúl Mulino as percepções de Trump de que os chineses estariam efetivamente controlando o canal, o que seria visto como ameaça aos EUA. E se antes da visita, Mulino chamou de "nonsense" as palavras de Trump, diante de Rubio ele anunciou uma auditoria das atividades de ao menos dois portos sob direção de Pequim.