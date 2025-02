A ofensiva de Trump para barrar o 'turismo de nascimento' usado por brasileiros nos EUA: 'Estamos apreensivos'

Acervo Pessoal Lavínia e o marido estão na Flórida esperando a chegada e Lívia A arquiteta brasileira Lavínia Naue, 26 anos, espera dar à luz sua primeira filha, Lívia, no próximo dia 20 de fevereiro, nos Estados Unidos. A gaúcha viajou de Santa Catarina até a Flórida por um objetivo: voltar ao Brasil com um passaporte americano para a sua bebê.

"A gente gosta de morar no Brasil, mas queremos garantir que ela tenha dupla cidadania, para poder estudar nos EUA, ter mais portas abertas para ela e os filhos dela no futuro", diz.

Lavínia faz parte de um grupo de famílias que viajam ao país para o chamado "turismo de nascimento" ou "turismo de parto". É que os EUA oferecem cidadania automática a qualquer bebê nascido no país — independentemente da situação migratória dos pais ou se a família está no país com um visto temporário, como o de turismo. Mas o recém-empossado presidente Donald Trump decidiu acabar com essa possibilidade e o sonho de muitas mães, apesar de já enfrentar desafios legais para implementar a medida, já que um juiz federal dos EUA resolveu bloqueá-la temporariamente numa disputa que deve acabar na Suprema Corte.

No seu primeiro dia na Presidência, na segunda-feira (20/1), Trump assinou uma ordem executiva em que determina o fim do direito à cidadania automática a filhos de estrangeiros nascidos nos EUA. O texto assinado por Trump afeta não só as turistas que tenham filho no país e os imigrantes indocumentados, mas também famílias que estão no país com um visto temporário, como estudantes. Mas um juiz federal dos EUA bloqueou, no dia 6 de fevereiro, a tentativa do republicano de encerrar a cidadania por nascimento para crianças cujos pais estejam no país sem documentos ou temporariamente.

Em uma segunda decisão, o magistrado John Coughenour, de Seattle, suspendeu indefinidamente o decreto assinado pelo presidente. O juiz afirmou que a decisão de Trump é inconstitucional e que o republicano tenta driblar a lei. "Tornou-se cada vez mais claro que, para o nosso presidente, o Estado de Direito não passa de um obstáculo para seus objetivos. Para ele, o Estado de Direito é algo a ser contornado ou simplesmente ignorado", disse.

A nova regra assinada por Trump, agora sem efeito, previa entrada em vigor em um mês, ou seja, em 20 de fevereiro, exatamente o dia previso para o nascimento de Lívia na Flórida. A mãe, Lavínia, já sabia dessa possibilidade de mudança antes de viajar e está confiante que a medida seja definitivamente revertida na Justiça, mas confessa: "Estamos apreensivos, apesar de estarmos informados que isso deve demorar mais para entrar em vigor." Após o nascimento de Lívia, a família deve esperar 58 dias até o retorno ao Brasil.