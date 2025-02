Texugo admirando arte de Banksy e outras imagens vencedoras de prêmio internacional

Ian Wood colocou um grafite no mesmo estilo de Banksy na esperança de uma oportunidade fotográfica do tipo 'a arte imita a vida'

Ian Wood

A foto de um texugo que parece admirar uma versão grafitada de si mesmo no estilo das obras de Banksy ganhou o prêmio People's Choice, de escolha popular, do concurso Wildlife Photographer of the Year de 2024, do Museu de História Natural de Londres.

Ele foi capturado em uma rua tranquila de St. Leonards-on-Sea, na Inglaterra, pelo fotógrafo britânico Ian Wood.