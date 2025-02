Proposta de Trump de tirar palestinos de Gaza viola lei internacional?

Os aliados de direita ultranacionalista de Netanyahu provavelmente aplaudirão a proposta, mas as nações árabes a verão como uma limpeza étnica dos palestinos.

Reuters Grande parte de Gaza foi destruída durante a guerra entre Hamas e Israel desde 2023

Quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começou a falar há 10 dias sobre Gaza como um local de demolição, pedindo para "limpar tudo", não estava claro até que ponto ele estava falando de improviso.

Mas na preparação para a visita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, em seus comentários no Salão Oval antes da reunião e na própria coletiva de imprensa com Netanyahu, agora está claro que Trump está falando sério sobre suas propostas.