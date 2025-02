Por que Iemanjá, orixá de origem africana, virou 'mulher branca' no Brasil

Quase seis décadas depois de o baiano Dorival Caymmi gravar Dois de Fevereiro anunciando querer "ser o primeiro a saudar Iemanjá" na tradicional festa realizada anualmente na orla de Salvador e em dezenas de outras cidades do país, o rapper paulista celebrou a data trazendo para a música o debate que tem crescido nos terreiros de candomblé e umbanda: qual a cor dessa divindade que chegou ao Brasil com as religiões de negros escravizados, mas passou a ser predominantemente representada aqui como uma mulher branca, magra, de cabelos lisos, em um vestido azul?

"Dois de Fevereiro, dia da Rainha / Que pra uns é branca, pra nóiz é pretinha", canta Emicida, na música Baiana, lançada em 2015, em referência à Iemanjá , divindade cultuada no Brasil como Rainha do mar.

Essa dinâmica, continua Theodoro, provocou um processo de sincretismo religioso em que os escravos e seus descendentes aproveitavam as datas de festejos de santos católicos para cultuar seus orixás, usando inclusive imagens desses santos. Iemanjá, mãe de grande parte dos orixás, foi sincretizada com várias santas, como Nossa Senhora das Candeias e Nossa Senhora dos Navegantes, ambas celebradas em 2 de fevereiro, e Virgem Maria, a mãe de Jesus.

Da mesma forma, entende Helena Theodoro, pesquisadora em história comparada da UFRJ, a imagem de Iemanjá branca tem raízes no processo de colonização do Brasil, que impôs uma visão de superioridade europeia sobre os povos indígenas e africanos. "Houve uma demonização das religiões negras e indígenas a partir do que a Europa situou como sendo civilizado, humano. Nesse contexto, o humano é europeu, branco de olho azul", nota ela.

O Jesus histórico, um homem que viveu há dois milênios no Oriente Médio, muito provavelmente era moreno, baixinho e mantinha os cabelos aparados, como os outros judeus de sua época, acreditam especialistas . No entanto, a imagem que se sobrepôs ao longo dos séculos de dominação política e cultural europeia ao redor do mundo é de um homem de pele clara, barbudo, de longo cabelo castanho claro e olhos azuis.

"Foi uma grande luta de Mãe Estela de Oxossi, (falecida em 2018, por décadas ialorixá) do terreiro Ilê Axé Opó Afonjá, que se tirasse as imagens de santo do candomblé. Durante um determinado período isso era necessário porque a gente não podia excercer o nosso culto", lembra Theodoro.

A massificação da imagem de Iemanjá branca, representada em estátuas de gesso, porém, ocorre com o surgimento da umbanda, no início do século passado. Essa religião aprofundou o sincretismo no Brasil, unindo elementos do espiritismo, do cristianismo, do candomblé e também de culturas indígenas.

"Essa imagem de Iemanjá, como mulher branca, nasceu, muito provavelmente, no ambiente da umbanda, uma religião sincrética, surgida num contexto de 'desafricanização' da cultura afrobrasileira", respondeu por email à BBC News Brasil o cantor Nei Lopes, estudioso das culturas africanas e autor de diversos livros como "Kitábu: o livro do saber e do espírito negro-africanos".