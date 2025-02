Canadá e México anunciam retaliação por tarifas dos EUA; China promete contestação

Getty Images O primeiro-ministro do Canadá anunciou já na noite de sábado a imposição de tarifas de 25% sobre US$155 bilhões em produtos americanos Logo após a assinatura da ordem que confirmou a imposição de tarifas sobre importações canadenses, mexicanas e chinesas para os Estados Unidos, os governos de Justin Trudeau e Claudia Sheinbaum se pronunciaram prometendo responder com taxas próprias. Donald Trump oficializou neste sábado (1/2) seus planos e anunciou tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e México para os EUA e de 10% sobre os produtos da China.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em resposta, o primeiro-ministro do Canadá anunciou já na noite de sábado a imposição de tarifas de 25% sobre US$155 bilhões em produtos americanos.

Segundo Trudeau, US$ 30 bilhões entrarão em vigor na terça-feira (4/2), enquanto os US$ 125 bilhões restantes serão aplicados em 21 dias. O líder canadense afirmou ainda que as tarifas afetariam uma variedade de produtos dos EUA, incluindo cerveja, vinho, bourbon, frutas, sucos, roupas, equipamentos esportivos e eletrodomésticos. "Não queremos estar aqui, não pedimos por isso. Mas não recuaremos na defesa dos canadenses" e da parceria de sucesso entre o Canadá e os EUA, disse Trudeau, que admitiu que as próximas semanas não serão fáceis para nenhum dos dois países.

Já a presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou em uma postagem na rede social X (antigo Twitter) que instruiu seu secretário da Economia a implementar "medidas tarifárias e não tarifárias em defesa dos interesses do México". A chefe de Estado mexicana não detalhou as medidas, mas criticou a decisão de Donald Trump. "Não é impondo tarifas que os problemas se resolvem, mas sim conversando e dialogando", escreveu. Já o governo chinês afirmou que irá contestar as tarifas de Trump por meio da Organização Mundial do Comércio (OMC).

A imposição de tarifas pelos EUA "viola seriamente" as regras da OMC, disse o Ministério do Comércio chinês em comunicado publicado neste domingo (2/2), que também pediu aos EUA que "se envolvam em um diálogo franco e fortaleçam a cooperação". EPA "Não é impondo tarifas que os problemas se resolvem, mas sim conversando e dialogando", escreveu Claudia Sheinbaum no X Donald Trump disse que ter assinado a ordem que impõe as novas tarifas "por causa da grande ameaça de imigrantes ilegais e drogas mortais que estão matando nossos cidadãos, incluindo o fentanil". Falando especificamente sobre o México, o presidente americano disse neste sábado que a imposição de tarifas continuará até que o país "coopere com os Estados Unidos na luta contra as drogas", alegando que os grupos de narcotraficantes "colocam em risco a segurança nacional e a saúde pública" do país.

Os cartéis do narcotráfico "têm uma aliança com o governo do México", acusou a Casa Branca. Em um post na rede social X, o governo americano também chegou a incluir a China ao relacionar o problema com a droga e as tarifas impostas, dizendo que o país asiático colabora "ativamente com essa indústria". Getty Images Trump havia adiantado as medidas em declarações a jornalistas na Casa Branca, um dia após assumir o cargo Em postagem no X, Claudia Sheinbaum chamou a acusação dos EUA de calúnia.