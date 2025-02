Quem são os novos reféns libertados pelo Hamas em troca de prisioneiros palestinos

Em troca, Israel libertará outros 180 prisioneiros palestinos mantidos em suas prisões. Um ônibus com 25 dos libertados já chegou na Cisjordânia na manhã deste sábado.

O pacto também previa, entre outras coisas, a reabertura neste sábado da fronteira entre Gaza e Egito, via passagem de Rafah, para permitir a travessia de feridos e a entrada de ajuda humanitária no enclave palestino.

Bibas se tornou um símbolo em Israel nos últimos meses. Ele foi sequestrado do kibutz de Nir Oz junto com sua esposa, Shiri, que tem cidadania argentina, e seus dois filhos: Kfir, de apenas 10 meses, e Ariel que tinha 4 anos na época dos eventos.

Kfir era o refém mais jovem entre os sequestrados pelo Hamas. Ao todo, o ataque do grupo em outubro de 2023 deixou mais de 1.200 pessoas mortos e 251 reféns.

Em um vídeo gravado e distribuído pelo Hamas, Shiri aparece abraçando seus filhos com força, enquanto é cercada por homens encapuzados e armados. As imagens viralizaram no mundo todo.