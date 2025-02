O que visita de assessor de Trump à Venezuela e libertação de americanos indica sobre estratégia dos EUA com Maduro

Governo Trump tem se esforçado para enfatizar que a reunião entre membro da Casa Branca e Nicolás Maduro não constitui reconhecimento da legitimidade do venezuelano como presidente.

Richard Grenell, enviado de Trump para Missões Especiais, postou em seu perfil no X (antigo Twitter) que estava retornando aos Estados Unidos com os seis americanos libertados após a reunião. A postagem foi acompanhada por uma imagem dos prisioneiros libertados sorrindo.

Seis americanos presos na Venezuela foram libertados nesta sexta-feira (31/1) após a visita de um enviado do presidente Donald Trump a Nicolás Maduro no palácio de Miraflores, em Caracas.

Pouco antes da chegada do avião que transportava os libertados, o presidente Trump comemorou a notícia, também com um post na rede social X: "Acabei de ser informado de que traremos seis reféns da Venezuela para casa. Obrigado a Ric Grenell e a toda minha equipe. . . Bom trabalho!".

O Departamento de Estado explicou que Grenell viajou a Caracas com o objetivo de fazer com que Maduro aceitasse voos com cidadãos venezuelanos deportados pelos EUA, assim como para negociar a libertação de americanos presos na Venezuela.

Esse foi o primeiro contato público entre o governo venezuelano e o americano desde o retorno de Trump à Casa Branca.

A mensagem de Grenell ao presidente venezuelano foi clara: "Os Estados Unidos e o presidente Trump esperam que Nicolás Maduro receba de volta todos os criminosos e membros de gangues que foram exportados para os Estados Unidos e que o faça de forma inequívoca e sem condições".