O que se sabe sobre colisão de avião da American Airlines com helicóptero militar em Washington

Um avião com 64 passageiros e tripulantes caiu em um rio em Washington DC após colidir no ar com um helicóptero do Exército dos EUA.

Getty Images Barcos estão fazendo resgate no rio Potomac

Um avião com 64 passageiros e tripulantes caiu em um rio em Washington DC após colidir no ar com um helicóptero do Exército dos EUA.

Até agora, 19 corpos foram retirados do Rio Potomac, onde equipes de busca e resgate estão vasculhando as águas em temperaturas congelantes, de acordo com a rede CBS.