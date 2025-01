Melania Trump lança sua própria criptomoeda

De acordo com o site CoinMarketCap, a criptomoeda $Trump tem uma avaliação total de mercado de cerca de $12 bilhões (R$ 72 bi) no momento, enquanto a de $Melania está em torno de $1,7 bilhão (R$ 10 bi).

"Está no ar!", postou a primeira-dama na plataforma de redes sociais X, no domingo. "Você já pode comprar $Melania."

Após a vitória de Trump, o Bitcoin saltou para uma alta recorde de cerca de US$ 109 mil, de acordo com a plataforma de negociação de criptomoedas Coinbase.

Sob o presidente Joe Biden, os reguladores citaram preocupações sobre fraude e lavagem de dinheiro com as criptomoedas.

O crescimento do Dogecoin aumentou significativamente o interesse nas chamadas "moedas meme" - criptomoedas normalmente vinculadas a uma tendência ou momento viral da internet.

A "moeda meme" de Melania veio de sua própria empresa, MKT World – uma empresa que ela usa desde 2021 para vários empreendimentos, incluindo a venda de retratos dela como primeira-dama.

As "moedas meme" podem ser criadas e lançadas por qualquer pessoa, e existem milhares delas.

Com seu perfil e presença nas redes sociais, a moeda Trump e a moeda Melania já entraram no top 100 de moedas em termos de valor, e a moeda de Melania agora vale mais do que a Worldcoin do empreendedor de IA Sam Altman.

Conflito de interesses

Quando Trump lançou sua moeda, foi acusado de lucrar com a presidência ao lançar a iniciativa.

"Trump possuir 80% [dos tokens] e lançar a moeda horas antes da posse é algo predatório, e muitos provavelmente serão prejudicados por isso", disse em uma postagem nas redes sociais de Nick Tomaino, investidor em cripto e ex-executivo da Coinbase, uma das maiores plataformas globais do negócio.

Adav Noti, diretor-executivo do Campaign Legal Center, um grupo sem fins lucrativos de ética, também criticou o lançamento em conversa com o jornal New York Times.

"É literalmente lucrar com a presidência — criando um instrumento financeiro para que as pessoas possam transferir dinheiro para a família do presidente em conexão com seu cargo", afirmou Noti. "Isso vai muito além do sem precedentes."