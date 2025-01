Por que Trump não deve escapar de turbulências em novo governo

Reuters Pete Hegseth, o novo secretário de Defesa de Trump

A equipe que Trump leva para a Casa Branca reflete essa audácia. Já não é mais o presidente que parecia reverenciar as hierarquias e as credenciais do establishment — elite social, econômica e política do país.

Basta olhar suas escolhas para o secretário de Defesa.

Em 2016, Donald Trump escolheu Jim Mattis para liderar o Pentágono, quase idolatrando o general veterano "que todos amam".