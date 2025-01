Os sinais sobre possível acordo para cessar-fogo em Gaza, em negociação no Catar

Reuters Palestinos inspecionam o local de um ataque israelense a uma casa, em meio ao conflito em curso entre Israel e o Hamas, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza Mais de 15 meses após o início da guerra em Gaza, há sinais de que Israel e o Hamas podem estar à beira de um acordo de cessar-fogo, com uma retomada do diálogo nas últimas horas. Os negociadores devem se reunir novamente no Catar nesta terça-feira (14/1) para tentar fechar uma decisão sobre o fim do conflito na Faixa de Gaza e a libertação de reféns.

Uma autoridade palestina familiarizada com as negociações disse ao jornalista Rushdi Abualouf, da BBC News, que, pela primeira vez na guerra, delegações de Israel e do Hamas estão conduzindo conversas indiretas no mesmo prédio.

O Hamas também teria retirado condições para que as tropas israelenses deixassem a Faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que um acordo estava "à beira" de se concretizar, enquanto uma autoridade israelense também declarou à agência de notícias Reuters que um acordo era possível em "horas, dias ou mais". No entanto, Majed Al-Ansari, do Ministério das Relações Exteriores do Catar, afirmou que não haverá nesta terça-feira uma declaração ou um anúncio de cessar-fogo.

"É muito difícil" especificar um prazo, segundo ele, mas "estamos o mais perto possível, comparado a qualquer momento anterior, de chegar a isso", acrescentou. "Podemos confirmar que os dois rascunhos foram entregues a ambas as partes", afirmou Al-Ansari. A guerra foi desencadeada pelo ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e outras 251 levadas para Gaza como reféns

Israel lançou uma ofensiva militar em resposta, e o Ministerio da Saúde de Gaza administrado pelo Hamas diz que mais de 46.500 pessoas foram mortas na região durante a guerra. O que envolveria o acordo de cessar-fogo? Ao revelar alguns detalhes potenciais do acordo, um alto funcionário palestino disse à BBC que "as discussões técnicas detalhadas levaram um tempo considerável". Ambos os lados concordaram que o Hamas libertaria três reféns no primeiro dia do acordo, após o qual Israel começaria a retirar tropas de áreas de Gaza.

Sete dias depois, o Hamas libertaria quatro reféns adicionais, e Israel permitiria que pessoas deslocadas no sul retornassem ao norte — mas apenas a pé, pela estrada costeira. Carros, carroças puxadas por animais e caminhões teriam permissão para cruzar uma passagem adjacente à rua Salah al-Din, monitorada por uma máquina de raio-X operada por uma equipe de segurança técnica do Catar e do Egito. O acordo inclui disposições para que as forças israelenses permaneçam num local chamado corredor Filadélfia e mantenham uma zona de proteção de 800 metros ao longo das fronteiras leste e norte durante a primeira fase do cessar-fogo, que durará 42 dias.