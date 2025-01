A escritora que foi pioneira do feminismo em plena Idade Média

Nove anos depois do matrimônio, contudo, sua vida sofreu uma reviravolta: era 1389 e duas mortes a abalaram profundamente. Primeiro, a do pai. Em seguida, a do marido.

Christine viveu na França porque seu pai, um renomado astrólogo , havia sido contratado para ser secretário pessoal do rei Carlos 5º (1338-1380). Ela se casou em 1380 com um alto funcionário da chancelaria real e com ele teve dois filhos e uma filha.

“Ela era uma mulher muito preocupada com questões que as pessoas talvez não estivessem tão interessadas no momento em que ela estava vivendo, escrevendo e pensando”, comenta à BBC News Brasil a historiadora Maíra Rosin, pesquisadora na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Christine se incomodava com essa visão. E decidiu responder, com sua literatura, a esse clássico popular. Foi a sequência de trabalhos de cunho feministas enfileirados por ela que alavancou sua própria notoriedade.

Livre de La Cité des Dames — que acaba de ser lançado no Brasil pela Editora 34 sob o nome A Cidade das Mulheres — é um dos que mais repercutiram. Ela se baseou na obra A Cidade de Deus, de Santo Agostinho de Hipona (354-430) e criou um lugar utópico formado por mulheres virtuosas de todos os tempos.

Wikicommons/ Domínio Público Ilustração medieval do livro 'A Cidade das Mulheres'

Mitos femininos ressignificados

“Pode um livro escrito há mais de quinhentos anos trazer uma contribuição significativa sobre a questão da desigualdade de direitos e desvalorização imposta às mulheres? Minha resposta é afirmativa, visto que um preconceito não se produz e se instala em comportamentos globais se não for repetido por séculos de condutas excludentes em todos os lugares do mundo”, escreve na orelha da versão brasileira a filósofa e teóloga feminina Ivone Gerbara.

“Não se elimina esse comportamento naturalizado por meio de um ou outro decreto de autoridades políticas ou religiosas, que, aliás, não têm nenhum interesse em fazê-lo.”

Muitos definem o livro como uma enciclopédia de mitos femininos, já que a autora redefine, reinterpreta e ressignifica as imagens do feminino presentes na cultura.

Um exemplo é no trecho em que ela fala sobre o mito da criação do mundo. Recuperando a narrativa do livro do Gênesis, da Bíblia, há ali uma comparação sobre os materiais usados por Deus para fazer o homem e a mulher. Enquanto para Adão a matéria-prima foi barro, Eva teria sido criada de um pedaço do homem — “uma das suas costelas, para indicar que ela permaneceria ao seu lado como a sua companheira, não estar aos seus pés como uma escrava”.

“Como estava dizendo, a mulher foi gerada pelo Soberano Criador no Paraíso terrestre e com que substância? Não era de matéria vil, senão a mais nobre jamais criada, posto que Deus a fez do corpo do homem”, destaca a passagem.

Gebara afirma que Christine “percebeu como poucas as injustiças das quais as mulheres eram vítimas”. “E a tal ponto as percebeu que essa questão se tornou para ela uma questão teológica”, pontua. “Assim a formulou: ‘Como Deus que é bom poderia ter criado algo que não fosse bom? Como poderia Deus errar em sua criação?’. Devia haver um equívoco para que as mulheres fossem consideradas inferiores e más. De onde viria ele?”

A gênese da obra teria vindo como uma “revelação divina”. Christine estava sozinha em seu quarto e viu três damas que lhe anunciavam a construção da Cidade das Mulheres.

Christine então perguntou como faria isso, já que se via como alguém de poucas virtudes e habilidades para tanto.

“As três Damas se apresentam a ela: a primeira é a dama Razão, a segunda é a dama Retidão, e a terceira, a dama Justiça. E como Maria de Nazaré [a mãe de Jesus], ela responde às damas dizendo-lhes o quanto ela não merecia a honra de fazer nascer para o mundo a Cidade das Mulheres”, escreve a teóloga feminista.

“A cidade teria características específicas, pois acolheria especialmente as que foram rejeitadas por serem mulheres e se construiria a partir de virtudes que na realidade não existem nas cidades dos homens. Os diálogos entre ela e as três divinas mulheres são cheios de histórias e de humor.”

Em conversa com a BBC News Brasil, Gebara ressalta que “a argumentação dela denota uma erudição rara e, em especial, no conhecimento do cristianismo”. “E uma capacidade de reinterpretar o passado para tentar mover o presente em vista de maior justiça e respeito às mulheres”, acrescenta.

“A utopia da Cidade das Mulheres é até certo ponto uma utopia religiosa como a da 'sociedade sem males' ou 'das alegrias celestes' e até da 'sociedade sem classes’”, diz Gebara. “Cada novo tempo reinterpreta suas utopias alimentando-se também de utopias do passado e de outras culturas. O estilo leve, alegre e profundo de Christine convida ao pensamento e abre possibilidades para pensar o presente.”

No total, Christine produziu mais de 40 obras. Em meio às incertezas provocadas pela Guerra dos Cem Anos, ela decidiu se retirar da vida na corte em 1418. Abrigou-se em um convento em Poissy, onde passou os últimos de sua vida.

Wikicommons/ Domínio Público Christine de Pizan, em ilustração provavelmente feita em 1413

Temática atual

“Em um primeiro momento, podemos pensar que os argumentos que Pizan utiliza em suas obras estão muito distantes da nossa atualidade. Mas é o contrário”, afirma à BBC News Brasil a historiadora Yolanda Alonso Rodríguez, pesquisadora mestranda em Estudos Medievais na Universidade do Porto.

“Se tomamos como exemplo a sua obra mais famosa, Livre de La Cité des Dames, a autora serve-se do recurso literário da alegoria para refletir sobre três temas principais: a razão, a retidão e a justiça que, encarnados em damas, fiam a história e formam parte do diálogo junto com Christine.”

Rodríguez lamenta que, “infelizmente, os temas tratados na obra a respeito das dificuldades das mulheres num mundo misógino, tais como a anulação total da voz pública delas ou até a violação” seguem presentes, “a mexer com nós, as mulheres do dia de hoje”.

A historiadora acredita que a “facilidade com que os temas são tratados” por Christine dão potência para que “a mensagem vire atemporal”, chegando “de forma simples a um público geral”.

Rosin concorda e diz que “as obras dela ainda soam muito atuais porque a gente não perdeu o que ela está criticando”. “Ainda vivemos em uma sociedade bastante machista, bastante patriarcal e muito misógina”, denuncia.

“Embora as ideias de Christine possam parecer inaplicáveis ao mundo contemporâneo, elas seguem sendo uma inspiração de insubmissão e desafio ao patriarcalismo, revelando sua fragilidade”, enaltece Gebara. “Ela nos convoca a ‘queimar as velhas hipocrisias’ que nos tornaram obedientes e submissas às ordens masculinas, assim como a quebrar estereótipos que continuamos a manter.”

“As esdrúxulas acusações que Christine ouvia sobre as mulheres ainda podem ser ouvidas nos tempos atuais saídas da boca de políticos, juízes, clérigos, locutores, comentaristas etc. E poderiam ser repetidas, com variações, as denúncias dessa mulher, extraordinária em seu tempo, que nos fazem ver a persistência das ideias hierárquicas e excludentes”, completa a teóloga. “As reflexões de Christine de Pizan provocam nosso pensamento e nossas ações em favor de relações menos preconceituosas com as mulheres e com todos os seres declarados inferiores ou indignos.”

Gebara ressalta as qualidades singulares de Christine de Pizan. “É preciso lembrar que ela era uma mulher educada, leitora de livros e até professora em algumas vezes quando chegou a substituir seu pai, professor universitário”, comenta.

“Sem dúvida, ela destoava do comum das mulheres de seu tempo porque sua própria vida foi incomum. Provavelmente devia sofrer muito interiormente pois tinha clareza das injustiças cometidas e sentia-se uma exceção. Não temos muitos documentos sobre os impactos que seu pensamento causou, mas certamente causou porque até hoje é lida e estudada.”

Primeira feminista

Evidentemente que classificar Christine como feminista é olhá-la com a perspectiva atual.Não era um conceito que existia em seu tempo. “O título de primeira feminista atribuído a Christine de Pizan é dado por nós hoje. Poderíamos aplicar esse título a outras mulheres também como 'a primeira' ou uma entre outras pioneiras”, diz Gebara.

“Trata-se mais de uma força de expressão do que um dado histórico, visto que esse termo, 'feminista', não era usado na época. A publicação se justifica porque a luta pela liberdade e por direitos sociais das mulheres não começou com as feministas contemporâneas. Sempre houve mulheres que transgrediram as leis que lhes foram impostas e os limites de uma identidade biológica tornada segunda por diferentes sistemas culturais”, afirma a teóloga.

“Prefiro simplesmente chamá-la de feminista, expressão de uma consciência e luta por direitos igualitários e respeito aos corpos e mentes femininas. É nesse sentido que ela entra no amplo coro organizado pelas mulheres contemporâneas de todos os lugares do mundo”, argumenta ela.

Rodríguez acredita que chamar Christine de feminista “é um erro”, embora seja um adjetivo utilizado de forma a trazer a atenção para a sua importância. “A consciência feminista, entendida como organização de um coletivo com objetivos comuns na luta pela igualdade e direitos das mulheres, não chega como tal até finais do século 18, época em que o termo ‘feminismo’ adquire um sentido ideológico, prático e real”, pondera.

Mas ela faz uma ressalva, dizendo ser possível “fazer uma revisão da história desde o ponto de vista atual do feminismo e assinalar aquelas características que coincidem com o que formalmente chamaremos feminismo séculos mais tarde”.

Wikicommons/ Domínio Público Christine de Pizan presenteando uma nobre mulher com um livro, em ilustração provavelmente feita em 1575

Mulheres pensadoras

Gebara lembra que é importante trazer o pensamento de Christine para os dias atuais até para lembrar que mulheres também produziam pensamento em épocas passadas.

“Acho que os homens em geral e em especial alguns intelectuais acreditam que eles são os únicos a produzir reflexões pertinentes sobre o mundo de seu tempo, são os únicos a interpretar textos religiosos, a fazer poesia, a criar mundos de arte, de sabedoria e utopias. Eles nunca se consideram anacrônicos... Enorme engano, sem dúvida”, comenta ela.

“Por isso, a publicação de Christine de Pizan em português é uma conquista e a expressão de uma sabedoria mais inclusiva que toca os meios universitários e editoriais. Que a A Cidade das Mulheres possa inspirar comportamentos de maior respeito e justiça entre os seres humanos, tão plurais e contraditórios, sempre querendo ser reis ou rainhas para manter a hierarquia das servidões, as competições e as guerras de muitos tipos e formas”, conclui a teóloga.

A historiadora Rodríguez acredita ser “essencial recuperar as vozes das mulheres que desde o princípio de nossa história ficaram na obscuridade pelo mero fato de não pertencer ao sexo masculino”.

“Por sorte, mulheres fortes, cheias de talento e com uma inteligência maravilhosa deixaram plasmadas nas suas obras o seu testemunho, as suas ideias e a sua forma pessoal de lutar contra um mundo dominado pelo masculino”, afirma ela. “Os estudos sobre a mulher através da história são, todavia, uma criança que começa a dar os seus primeiros passos dentro da historiografia, mas começamos a ter consciência do seu valor e de que, ao contrário do que se pensava há apenas alguns anos, elas foram parte essencial na trama intelectual de nossa história, não só religiosa mas também laica.”

“Resgatar obras de mulheres é trazer as mulheres para o centro da história, como participantes dela, ativas, e não só como espectadoras”, afirma Rosin.