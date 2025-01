Os recém-nascidos morrendo de frio em Gaza

"Acordei de manhã e disse ao meu marido que a bebê não se mexia há algum tempo. Ele descobriu o rosto dela e a encontrou azul, mordendo a língua, com sangue saindo da boca", recorda a mãe.

Em sua tenda, situada em uma praia no sul de Gaza, Nariman está sentada com seu marido, Mahmoud Fasih, e seus dois filhos pequenos — Rayan, que tem quatro anos, e Nihad, que tem dois anos e meio.

Ela é uma dos seis recém-nascidos que morreram de hipotermia em um período de duas semanas na Faixa de Gaza , onde as temperaturas noturnas caíram para 7 °C, segundo as autoridades de saúde locais — que também relataram que milhares de tendas foram danificadas pelo clima entre o final de 2024 e início de 2025.

Nos 20 dias em que viveu, a casa de Sila foi o pequeno e superlotado acampamento na "área humanitária" de al-Mawasi, para onde centenas de milhares de palestinos vindos de outras partes do território tiveram que se mudar , seguindo ordens de militares israelenses .

"Meu marido é pescador, somos do norte e ficamos sem nada. Mas fizemos isso por nossos filhos", diz Nariman em entrevista a um cinegrafista autônomo que faz trabalhos para a BBC ( Israel impede a mídia internacional de entrar e trabalhar livremente em Gaza).

"O frio é amargo e severo. A noite toda, por causa do frio, nos amontoamos, nos enrolando um ao lado do outro", diz o pai de Sila, Mahmoud.

A área sofre com infraestrutura e saneamento precários, bem como com inundações causadas pela chuva e ondas do Mar Mediterrâneo.

Há fortes restrições impostas por Israel sobre alimentos e outros itens de ajuda, segundo as Nações Unidas, o que agrava a crise humanitária causada pela guerra. Israel nega que esteja restringindo ajuda.

Nariman diz que Sila nasceu em um hospital de campanha britânico na área de Khan Younis.

"Depois que dei à luz... Comecei a pensar em como poderia garantir leite e fraldas para ela. Tudo o que consegui, consegui com grande dificuldade."

BBC Mahmoud abriu ele próprio a cova para sua filha bebê

"Eu nunca pensei que daria à luz morando em uma tenda, em condições tão frias e congelantes, com água pingando em nós. A água entrava na tenda, caindo sobre nós. Às vezes, tínhamos que correr para escapar da água — pelo bem do bebê", relata Nariman.

Ainda assim, Sila nasceu sem complicações.

"Sua saúde estava boa, graças a Deus. De repente, ela começou a ser afetada pelo frio", diz a mãe. "Notei que ela estava espirrando e parecia doente por causa do frio, mas nunca imaginei que ela morreria por causa disso."

Sila foi internada no final de dezembro no hospital Nasser em Khan Younis, onde o Dr. Ahmad al-Farra, diretor do departamento pediátrico, disse que ela sofreu de "hipotermia grave, levando à interrupção dos sinais vitais, parada cardíaca e, eventualmente, morte".

"[No dia anterior] também, dois casos foram trazidos: um era um bebê de três dias e o outro tinha menos de um mês. Ambos os casos envolveram hipotermia grave, resultando em morte", afima o médico.

Bebês têm um mecanismo subdesenvolvido para manter sua própria temperatura corporal e podem desenvolver hipotermia facilmente em um ambiente frio.

Prematuros são especialmente vulneráveis, e Farra diz que os médicos em Gaza observaram um aumento no número de nascimentos prematuros durante a guerra.

As mães também estão sofrendo de desnutrição, deixando-as incapazes de amamentar seus bebês o suficiente. Há também escassez de fórmula infantil devido às restrições na entrega de ajuda humanitária, segundo o médico.

Poucos dias depois, outro caso trágico.

Do lado de fora do hospital al-Aqsa, no centro de Gaza, um segundo cinegrafista local trabalhando para a BBC encontrou Yehia al-Batran, que não conseguia conter sua angústia enquanto carregava seu filho morto, Jumaa.

Como Sila, o bebê tinha apenas 20 dias e estava azul de frio.

"Toque nele com sua mão, ele está congelado", disse Yehia. "Nós oito, não temos nem quatro cobertores. O que posso fazer? Vejo meus filhos morrendo na minha frente."

Em nota no dia 26 de dezembro, o diretor regional da Unicef, Edouard Beigbeder, afirmou que as "mortes evitáveis" mostram "as condições desesperadoras e deteriorantes enfrentadas por famílias e crianças em Gaza".

"Com as temperaturas previstas para cair ainda mais nos próximos dias, é tragicamente previsível que mais vidas de crianças sejam perdidas devido às condições desumanas que estão suportando", escreveu Beigbeder.

BBC Mahmoud e Nariman dizem que a família está cansada de adoecer

tendSob o som de drones israelenses, o pai de Sila, Mahmoud, carregou o corpo da filha sem vida do hospital até um cemitério improvisado em Khan Younis. Lá, ele cavou uma pequena cova na areia.

Depois de colocar Sila para descansar, Mahmoud confortou Nariman.

"Os irmãos dela estão doentes, exaustos. Estamos todos doentes. Nossos peitos doem e temos resfriados por causa do frio e da chuva", diz Nariman.

"Se não morrermos pela guerra, vamos morrer de frio."