Bebidas alcoólicas deveriam ter alerta de câncer como cigarros, diz autoridade de saúde dos EUA

O comunicado do cirurgião-geral dos EUA, Vivek Murthy, pontuou que novas pesquisas associam o consumo dessas bebidas a sete tipos de câncer , afirmando que "a maioria dos americanos desconhece esse risco".

"A relação direta entre o consumo de álcool e o risco de câncer está bem estabelecida para pelo menos sete tipos de câncer, independentemente do tipo de álcool consumido (cerveja, vinho ou destilados)", afirma o comunicado.

O cirurgião-geral, principal porta-voz do governo federal em questões de saúde pública, disse que o álcool é a terceira causa mais comum de câncer evitável, atrás do tabaco e da obesidade.

Murthy também propôs reavaliar os limites indicados para o consumo de álcool e ampliar as ações educativas sobre os riscos de câncer associados às bebidas alcoólicas.

O relatório aponta que os profissionais de saúde devem encorajar as triagens para identificar pessoas que possam estar consumindo álcool em excesso e fazer encaminhamentos para tratamento quando necessário, além de reforçar iniciativas de conscientização.

Nas últimas duas décadas, países têm introduzido cada vez mais rótulos de advertência para informar consumidores sobre os riscos à saúde relacionados ao álcool.

O relatório Global Status Report for Alcohol and Health, da Organização Mundial da Saúde (OMS), citado no comunicado de Murthy, apontou que 47 países membros exigiam avisos de saúde e segurança em rótulos de bebidas alcoólicas em 2018, contra 31 em 2014.

A Irlanda é o primeiro país do mundo a exigir um alerta ligando qualquer nível de consumo de álcool ao câncer. A partir de 2026, será obrigatório que todas as garrafas de bebidas alcoólicas na República da Irlanda tragam essa advertência.