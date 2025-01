3 questões-chave para os rumos da economia da América Latina em 2025

Outro grande fator de incerteza é o que acontecerá com a desaceleração da economia chinesa , uma das maiores compradoras de matérias-primas do mundo — e da América Latina.

Ele vai começar uma nova guerra comercial com a China? Vai deportar milhões de imigrantes latino-americanos em situação migratória irregular? Ele vai impor tarifas sobre produtos do México ?

No que diz respeito às eleições presidenciais, as grandes economias da região não vão às urnas em 2025, mas Equador, Bolívia, Chile e Honduras irão — em eleições que vale a pena prestar atenção devido ao seu potencial efeito nas perspectivas econômicas .

Embora as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) apontem para um crescimento moderado de 2,5% para a América Latina em 2025, os dados indicam que a inflação está caindo gradualmente na região, desde as impressionantes cifras resultantes da pandemia de covid-19 .

A seguir, confira 3 questões cruciais que prometem marcar o cenário econômico latino-americano em 2025.

1. As decisões de Donald Trump

Getty Images Há incerteza sobre o que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, fará em relação a tarifas e deportação de imigrantes sem documentação

Uma potencial batalha tarifária promovida pelo presidente eleito dos Estados Unidos é um dos grandes temas que estarão na agenda de 2025.

Trump prometeu no final de novembro que, por meio de uma ordem executiva no primeiro dia de mandato, imporia tarifas sobre produtos provenientes do Canadá, do México e da China.