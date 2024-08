Irã promete vingança: quais os possíveis desdobramentos após morte do líder do Hamas

A morte de Haniyeh, ocorrida poucas horas após um ataque israelense contra um comandante do grupo Hezbollah no Líbano, aumenta as preocupações de um possível conflito mais amplo no Oriente Médio e pode adiar os esforços para um cessar-fogo em Gaza, em cujas negociações Haniyeh tinha um papel importante.

O Irã prometeu vingar a morte de Ismail Haniyeh , líder político do Hamas, morto em um ataque aéreo noturno em Teerã , segundo a imprensa iraniana.

Reuters Líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, declarou que vingar morte de Haniyeh é 'dever de Teerã'

"Há ameaças vindas de todas as direções. Estamos preparados para qualquer cenário e permaneceremos unidos e determinados contra qualquer ameaça", afirmou Netanyahu

Em um pronunciamento televisivo nesta quarta-feira (31/7), o primeiro ministro israelense Benjamin Netanyahu não citou a morte de Haniyeh, mas afirmou que Israel deu "golpes esmagadores" no Hamas.

O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que vingar a morte de Haniyeh é um "dever de Teerã" e que Israel, ao não assumir a responsabilidade pelo ataque, criou condições para uma "punição severa".

Haniyeh estava em Teerã para a cerimônia de posse de Pezeshkian, apesar de viver no Catar sob proteção intensa.

E nesta quinta (01/08), Israel afirmou que o chefe militar do Hamas, Mohammed Deif, foi morto num ataque israelense em Gaza no dia 13 de julho. O Hamas ainda não confirmou essa informação.

Kasra Naji, correspondente especial da BBC Persa, expressa preocupação com a reação do Irã, que pode envolver ataques de grande escala contra Israel ou uma intensificação dos ataques das milícias regionais, como o Hezbollah.

"Foi necessário um frenético esforço diplomático para dissuadir Israel de retaliar com mais intensidade", diz Gardner.

Ele lembra que, na última vez que o Irã prometeu vingança, disparou centenas de mísseis e drones contra Israel, que reagiu com um ataque de mísseis próximo às instalações nucleares iranianas.

"É difícil prever se isso levará a uma guerra total na região, mas é claro que ninguém deseja esse desfecho no momento", observa Naji.

Mas Gardner também lembra que nem todos os ataques semelhantes a esse levaram a uma escalada no passado.

Ele cita o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani ordenado pelo ex-presidente dos EUA Donald Trump em 2020, que provocou fortes apelos por vingança, mas resultou em uma reação relativamente contida.

Gardner também cita o ataque aéreo ordenado pelo então presidente americano Ronald Reagan contra a Líbia em 1986, que gerou temores de uma grande crise, mas acabou não resultando em um recrudescimento significativo.

Impacto nos esforços de paz

A morte de Haniyeh pode complicar ainda mais as negociações de paz entre Israel e o Hamas.

"Este último ataque em Teerã pode dificultar a obtenção de um trégua, já que o Hamas agora estará mais focado em encontrar um sucessor para Haniyeh, em um processo que pode ser complicado e prolongado", diz Rushdi Abualouf, correspondente da BBC em Gaza.

Ele lembra que, em dezembro, o Hamas suspendeu brevemente as negociações de cessar-fogo com Israel após o assassinato do vice de Haniyeh na capital libanesa, Beirute.

Paul Adams, correspondente diplomático da BBC, acrescenta que é "extremamente difícil" prever se haverá algum progresso nas negociações após a morte de Haniyeh.

"Ismail Haniyeh pode não ter sido responsável pelos eventos diários em Gaza — esse é o domínio do comandante militar Yahya Sinwar — mas, como líder do Hamas no exílio, ele era um interlocutor crítico nas negociações intermediadas pelo Catar, pelos EUA e pelo Egito", assinala.

Declarações de países árabes reforçam essas preocupações.

O Catar, que tem mediado as negociações de cessar-fogo, indicou que a morte de Haniyeh pode prejudicar essas conversas.

"O assassinato político e o contínuo ataque a civis em Gaza enquanto as conversas continuam nos levam a perguntar: como pode a mediação ter sucesso quando uma das partes assassina o negociador do outro lado?", afirmou o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani.

"A paz precisa de parceiros sérios e de uma postura global contra o desrespeito pela vida humana."

O Egito afirmou que o ataque demonstra falta de vontade política de Israel para a desmobilização, e o Iraque chamou o ataque de uma "grave violação" que pode desestabilizar a região.

A Turquia acusou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de não ter "qualquer intenção de alcançar a paz".

Funeral de Haniyeh

Reuters Ismail Haniyeh é o líder mais sênior morto desde os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro

A cerimônia fúnebre oficial de Ismail Haniyeh será realizada em Teerã nesta quinta-feira (1/8), e depois seu corpo será trasladado para Doha, no Catar, onde ele viveu nos últimos anos.

O funeral final está marcado para 2 de agosto, em Lusail, no Catar.

Haniyeh, de 62 anos, é o mais alto líder morto desde os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro, que resultaram em 1,2 mil mortes.

Israel retaliou com uma operação militar na Faixa de Gaza, que matou pelo menos 39,4 mil pessoas, segundo o ministério da saúde do Hamas.