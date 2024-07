O que é o ecoísmo, oposto do narcisismo que poucos conhecem

Eco era uma ninfa com uma bela voz, que ela usava para manter conversas agradáveis e distrair Hera, a rainha dos deuses.

Assim, Hera não perceberia as infidelidades do seu marido (Zeus) com as amigas de Eco (outras ninfas da montanha).

Hera acabou descobrindo o jogo de Eco e a castigou, fazendo com que ela não tivesse mais controle da própria língua. Eco só conseguiria falar quando alguém falasse com ela antes — e só poderia repetir as últimas palavras da outra pessoa.