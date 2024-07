Narcisistas ficam mais generosos com a idade, revela estudo Crédito: Getty Images

Getty Images Pessoas narcisistas ficam mais empáticas, generosas e agradáveis com o passar do tempo, de acordo com uma nova pesquisa sobre características de personalidade. Mas, embora seu elevadíssimo senso de autoimportância possa diminuir com a idade, eles não o superam totalmente, sugere o estudo envolvendo mais de 37 mil pessoas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os pesquisadores perceberam que aqueles que na infância eram mais narcisistas do que seus colegas tendiam a permanecer assim quando adultos.

Eles observaram que há pelo menos três tipos de comportamento narcisista. Qualificar alguém como narcisista se tornou um insulto frequentemente lançado contra pessoas que são vistas como difíceis ou desagradáveis. Todos nós podemos às vezes mostrar alguns traços de narcisismo.

Os médicos usam o termo para descrever um tipo específico e diagnosticável de transtorno de personalidade. Embora as definições possam variar, uma característica comum presente naqueles que recebem esse diagnóstico é a crença inabalável de que eles são melhores ou mais merecedores do que as outras pessoas, o que pode ser visto por outros como arrogância e egoísmo. O estudo, publicado na revista Psychological Bulletin, usou dados de 51 pesquisas anteriores, envolvendo 37.247 participantes com idades entre oito e 77 anos. Os pesquisadores analisaram três tipos de narcisistas, com base em traços de comportamento: Baseados em questionários, eles estudaram o que aconteceu com essas características de personalidade ao longo do tempo, e descobriram que, geralmente, os traços de narcisismo diminuíram com a idade. No entanto, as mudanças foram leves e graduais.

“Claramente, alguns indivíduos podem mudar mais profundamente, mas de modo geral você não esperaria que alguém conhecido por ser muito narcisista tenha mudado completamente quando você o encontrar novamente depois de alguns anos”, disse o líder da pesquisa, Ulrich Orth, da Universidade de Berna, na Suíça, à BBC News. Ele diz que ter alguns traços de narcisismo pode ser útil, pelo menos a curto prazo. Isso pode aumentar sua popularidade, ter mais sucesso no namoro, e maior chance de conseguir um emprego importante, por exemplo. Mas, no médio e longo prazos, as consequências são, em sua maioria, negativas, por conta do conflito que isso causa.