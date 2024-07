'Microsoft cancelou meu email e acabou com minha vida online após telefonema a parentes em Gaza'

Getty Images A campanha militar israelense afetou gravemente a internet e a conectividade em Gaza

Palestinos que fizeram ligações para Gaza pelo Skype tiveram suas vidas digitais destruídas após a Microsoft encerrar suas contas de e-mail sem qualquer notificação prévia.

A BBC News conversou com 20 palestinos que vivem no exterior que afirmam que a Microsoft, proprietária do aplicativo de bate-papo por voz e vídeo, os expulsou de suas contas. Acredita-se que o total de pessoas afetadas seja muito maior.

Em alguns casos, são contas de e-mail de mais de 15 anos, e os usuários não têm como recuperar e-mails, contatos ou memórias.