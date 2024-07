A preocupante tecnologia que rejuvenesceu Tom Hanks no filme 'Here'

Sony Pictures O filme reúne o diretor de Forrest Gump, Robert Zemeckis, com duas de suas estrelas

No novo filme estrelado pelo veterano Tom Hanks, Here, ele e Robin Wright parecem adolescentes novamente. Trata-se do mais recente uso de tecnologia com possíveis consequências danosas e de longo alcance.

Here se passa no futuro distante, no passado distante e em todos os períodos de tempo no meio disso.

Dirigido por Robert Zemeckis e adaptado da graphic novel de mesmo nome de Richard McGuire, ele salta pela história de um pedaço de terra, visto de um único ponto de vista ao longo de muitos milhares de anos. A maior parte, no entanto, é sobre as décadas em que a área faz parte da casa americana de um casal interpretado por Hanks e Robin Wright.